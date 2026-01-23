Cinema & Spettacoli Magazine – 23/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio”, il ritorno di Brad Pitt
– “L’isola dei ricordi”, nuovo film di animazione Dreamworks
– “Una storia”, esordio alla regia di Anna Foglietta
– “Nessun dolore”, il nuovo film di Gianni Amelio
mgg/azn
– “Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio”, il ritorno di Brad Pitt
– “L’isola dei ricordi”, nuovo film di animazione Dreamworks
– “Una storia”, esordio alla regia di Anna Foglietta
– “Nessun dolore”, il nuovo film di Gianni Amelio
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