IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 23/9/2026

Di

Set 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio”, il ritorno di Brad Pitt
– “L’isola dei ricordi”, nuovo film di animazione Dreamworks
– “Una storia”, esordio alla regia di Anna Foglietta
– “Nessun dolore”, il nuovo film di Gianni Amelio
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Rfi, Isi “Puntualità migliorata nell’estate 2026, superata la soglia del 76%”

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Giustizia più vicina ai cittadini, “Uffici di Prossimità” fa tappa a Catania

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Nuova Across plug-in Hybrid, Nalli (Suzuki) “Stile da SUV, anima da sportiva”

Set 23, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

STEP FuturAbility District, a Milano nuova vita per l’installazione Future Trends

Set 23, 2026
TOP NEWS

Frattesi “In azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità”

Set 23, 2026
TOP NEWS

Pnrr, Foti “Conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l’Italia”

Set 23, 2026
IN EVIDENZA

Rfi, Isi “Puntualità migliorata nell’estate 2026, superata la soglia del 76%”

Set 23, 2026