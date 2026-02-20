IN EVIDENZA

Referendum, Palamara “Serve riforma giustizia, società civile vuole capire”

Di

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Se al referendum dovesse vincere il no il sistema resterebbe bloccato. La vittoria del sì darebbe al Paese una svolta riformatrice quasi fondamentale”. Lo dice l’ex magistrato Luca Palamara, autore insieme ad Alessandro Sallusti del libro “Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici” (Rizzoli), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “La vittoria del no – aggiunge – secondo me avrebbe un grande risalto non solo dal punto di vista referendario ma proprio politico”. “Io continuo a parlare – prosegue – perché la società civile vuole capire, vuole comprendere, farsi un’idea, costruirsi un’opinione”.
