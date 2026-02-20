IN EVIDENZA

Buonfiglio "Organizzazione sta funzionando, presenti in 10 discipline"

MILANO (ITALPRESS) – “Cosa portiamo a casa? Tutto. L’Italia è un grande Paese, non da oggi ovviamente, ma da sempre. Siamo riusciti a mettere in mostra quello che sappiamo fare bene: l’ospitalità, l’accoglienza, l’organizzazione. A volte ci sottovalutiamo da soli e invece come sempre stiamo dimostrando di essere accoglienti nel vero senso della parola, in maniera affettuosa. E sto riportando le parole che ci dicono gli stranieri, non le mie, quindi c’è molta soddisfazione”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a Casa Italia a Milano a margine della firma del protocollo d’intesa col Consorzio Nazionale Imballaggi. “Gli Usa ci hanno superato e siamo ora terzi nel medagliere? Quattro anni fa eravamo undicesimi-dodicesimi, oggi stiamo combattendo con Norvegia e Stati Uniti e qualcun altro che è dietro. Non solo. La Norvegia ha vinto cinque ori con un solo atleta (Klaebo, ndr), noi siamo presenti in ben 10 discipline”.

