Palma “Onorato di ricevere dottorato honoris causa dall’Università di Palermo”





PALERMO (ITALPRESS) – "Sono assolutamente onorato di ricevere questo riconoscimento: cerco di interpretarlo come se fosse non tanto per la mia persona, quanto per tutte le realtà istituzionali e associative che ho contribuito a costruire negli anni". Lo ha detto Mauro Palma, ex presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, a margine della cerimonia nella quale ha ricevuto dall'Università di Palermo il dottorato di ricerca honoris causa in 'Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti'. "Spesso – aggiunge – utilizziamo parole che sembrano addolcire le situazioni: non c'è nessun provvedimento che non abbia all'inizio una premessa che dice che si rispettano i diritti umani di tutte le persone, ma se andiamo a vedere nel contenuto e nell'applicazione delle norme queste parole sono state tradite; a volte forse bisognava stare attenti alle parole stesse, perché essendo un po' generiche avevano poi la possibilità di tradire l'intenzione di chi le aveva scritte".