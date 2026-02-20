IN EVIDENZA

Nasce “Il gusto che ispira”, primo Manifesto gastronomico dedicato al caffè

Feb 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Nespresso, in occasione del suo 40° anniversario, guarda al futuro del caffè celebrando la propria storia e presenta “Il Gusto che ispira”, il primo Manifesto gastronomico dedicato al caffè firmato insieme all’Accademia Gualtiero Marchesi. Un atto di visione condiviso per ampliare il modo di vivere e interpretare il caffè, partendo dal gesto più tradizionale per esplorare infinite possibilità, accompagnando l’evoluzione dell’esperienza e della cultura gastronomica contemporanea. Il progetto congiunto prevede il coinvolgimento di Nespresso nel Corso di Perfezionamento Universitario in Fondamenti di Scienze Culinarie e Innovazione Alimentare organizzato da Accademia Gualtiero Marchesi e Università Statale di Milano, per un approfondimento sull’universo caffè, mentre in Accademia si sta studiando l’inserimento di un corso dedicato al caffè all’interno del programma formativo. Il Manifesto diventa fonte di ispirazione anche per il nuovo Flagship Nespresso a Milano, dove i suoi principi saranno tradotti in ricette, pairing a base caffè, workshop esperienziali ed eventi esclusivi. Ma non solo: in tutte le Boutique Nespresso in Italia, il Manifesto si tradurrà in esperienza attraverso ricette ispirate ai suoi principi, attraverso le quali il caffè diventerà occasione di scoperta e dialogo con il gusto.
