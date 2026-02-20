IN EVIDENZA

Salute Magazine – 20/2/2026

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sclerosi multipla, una molecola ripara il sistema nervoso
– L’Aquila, da Banca del Fucino un EEG Holter all’ospedale San Salvatore
– Da Napoli una campagna per la donazione del sangue
– Serie A Women e MSD Italia insieme per la vaccinazione contro il papilloma virus
