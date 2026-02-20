IN EVIDENZA

Roma, Piantedosi “Più sicurezza con nuova sede PolMetro a Termini”

Di

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo incrementando questa iniziativa anche in termini di risorse dedicate, perché stiamo riscontrando non solo un’efficacia nei numeri, ma anche un forte coinvolgimento del personale. Si sta quindi condividendo un obiettivo importante: portare sicurezza anche alle fasce sociali più deboli, che sono poi quelle che utilizzano maggiormente la metropolitana. Per questo siamo molto soddisfatti”. Così il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede operativa della PolMetro a Termini. L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale.
xb1/f04/mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Salute Magazine – 20/2/2026

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Palma “Onorato di ricevere dottorato honoris causa dall’Università di Palermo”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Midiri “Palma ha sempre avuto rispetto dei diritti umani come filo conduttore”

Feb 20, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Salute Magazine – 20/2/2026

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Roma, Piantedosi “Più sicurezza con nuova sede PolMetro a Termini”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Palma “Onorato di ricevere dottorato honoris causa dall’Università di Palermo”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Midiri “Palma ha sempre avuto rispetto dei diritti umani come filo conduttore”

Feb 20, 2026