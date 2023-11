Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 24 novembre – cieli in prevalenza sereni, locali addensamenti sulle creste di confine estere. Possibili foschie o velature in pianura al mattino. Precipitazioni generalmente assenti, saranno possibili tuttavia deboli nevicate sui settori di confine delle Alpi Lepontine, lievi sconfinamenti la sera alle vicine valli con quota neve sui 1.000m. Zero termico che sarà in marcato calo in serata sino a 1200/1300m a nord, e tra i 1500/1800m a sud. Ventilazione da nord est a tutte le quote, moderati e a tratti forti in montagna, deboli in pianura con locali condizioni di föhn. Temperature in temporaneo aumento, tra i -1/3º le minime e tra i 14/17º le massime.

Sabato 25 novembre – cieli sereni ovunque, possibili nubi sui settori alpini. Precipitazioni assenti, non si esclude però debole nevischio sui settori alpini di confine e tra Alpi Graie e Cozie trasportato dal vento. Quota neve in calo a 800m. Zero termico stazionario o in lieve ulteriore calo sino a 1300m, con valori inferiori compresi tra i 900/1.000m sui settori appenninici. Ventilazione da nord-ovest a tutte le quote, forti su Alpi e Appennini, deboli o localmente moderati in pianura. Temperature in calo, comprese tra i -2/3º le minime e tra i 8/12º le massime, sino a -8/-10º a 2.000m.

Domenica 26 novembre – cieli sereni al mattino su tutti i settori, locali addensamenti sui settori alpini. Tendenza al passaggio di velature nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, residue nevicate sulle creste della Val d’Ossola, quota neve compresa tra gli 800/1.000m. Zero termico stazionario o in lieve ulteriore calo su Alpi Cozie e Marittime, sui 1.100/1.300m a nord. Temperature stazionarie o in lieve calo i valori minimi, comprese tra i -2/0º le minime e tra i 7/9º le massime.

Prossima settimana – inizierà con cieli piuttosto nuvolosi, temperature che rimarranno fredde anche durante la giornata. Possibile nevischio o episodio di neve mista nella notte tra lunedì e martedì (da confermare). Corso della settimana variabile e generalmente fredda, possibile peggioramento più incisivo dal 1° dicembre, ma sarà da confermare.

Manuel Atzori