Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, il tempo per oggi venerdì 28 ottobre vedrà cieli poco nuvolosi, transito di velature al mattino con locali banchi di nebbia. Nel corso della giornata tendenzialmente più sole, temperature miti per il periodo.

La giornata di sabato non subirà grossi cambiamenti, avremo cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie nelle prime ore della giornata specie lungo i percorsi fluviali, mite durante le ore centrali della giornata.

Nella giornata di domenica nessun cambiamento, sole e qualche locale addensamento lungo i rilievi alpini, velature in pianure, ventilazione debole o assente in pianura, in intensificazione in montagna e sugli Appennini. Temperature stazionarie.

La tendenza alla prossima settimana è verso la permanenza di condizioni stabili e soleggiate, temperature sempre miti per il periodo, ottobre si concluderà come uno dei più secchi e caldi per la nostra regione, novembre inizierà poi con il bel tempo, ma verso un progressivo abbassamento termico (da confermare).

Manuel Atzori