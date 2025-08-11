Attualità Cronaca Video

Chieti: sequestrati 20 kg di marijuana nascosti in un bosco

Di

Ago 11, 2025
CHIETI (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale di Chieti, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio e di prevenzione al traffico di sostanze stupefacenti, ha sequestrato una coltivazione illecita di canapa indiana. Seppur bene occultate da una folta area boschiva nel territorio di Giuliano Teatino, sono state individuate 15 piante di marijuana, dal peso lordo complessivo di oltre 20 chili, dai militari del dipendente Gruppo Chieti.
mgg/mca3 (Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Netanyahu sente Trump sul piano per controllare Gaza City

Ago 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Incendio traghetto Palermo-Napoli, le reazioni dei passeggeri

Ago 11, 2025
Attualità Costume & Società Economia

Asti, periferie al centro: dopo l’estate il via libera alle attività sociali al piano terra

Ago 11, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Netanyahu sente Trump sul piano per controllare Gaza City

Ago 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Chieti: sequestrati 20 kg di marijuana nascosti in un bosco

Ago 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Incendio traghetto Palermo-Napoli, le reazioni dei passeggeri

Ago 11, 2025
Attualità Costume & Società Economia

Asti, periferie al centro: dopo l’estate il via libera alle attività sociali al piano terra

Ago 11, 2025 Raimondo Bovone