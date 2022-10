Domenica 30 ottobre: pomeriggio al museo di Palazzo Cuttica fra musica, cinema e laboratori

A chiusura della mostra cinematografica “Un set alla moda” e in occasione della Festa di Halloween, domenica 30 ottobre al Museo di Palazzo Cuttica, dalle ore 15 alle ore 19, ci sarà un pomeriggio culturale di intrattenimento e svago per adulti e bambini.

L’evento “Un pomeriggio al museo, tra cinema, musica e creative lab” organizzato dal servizio musei di ASM Costruire Insieme in collaborazione con il Comune di Alessandria, vedrà protagonista il percorso dell’interessante mostra cinematografica realizzata in collaborazione con il Museo del Cinema di Torino, e un laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 11 anni legato alla tradizione della festa di Halloween dal titolo “Zucche, pipistrelli….e fantasmi” con inizio alle ore 15:30.

Inoltre sempre all’interno dell’evento, dalle ore 17 si terrà sulla balconata di Palazzo Cuttica il concerto del duo Cecilia Brovero e Carlo Fortunato che intratterrà i visitatori al pianoforte, bandoneon e fisarmonica, ripercorrendo la storia del cinema con brani significativi e colonne sonore di film legati al percorso della mostra, uno spazio musicale che intende valorizzare una delle espressioni della settima arte.