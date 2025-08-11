Attualità Esteri IN EVIDENZA

Netanyahu sente Trump sul piano per controllare Gaza City

Di

Ago 11, 2025

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha discusso con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “dei piani di Israele per prendere il controllo delle rimanenti roccaforti di Hamas a Gaza, al fine di porre fine alla guerra, liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas”. Lo ha annunciato l’ufficio di Netanyahu. “Il primo ministro Netanyahu ha ringraziato il presidente Trump per il suo fermo sostegno a Israele fin dall’inizio della guerra”, ha aggiunto l’ufficio stampa del premier. Si tratta della prima telefonata fra i due dopo che venerdì scorso l’esecutivo israeliano ha annunciato di aver approvato il piano per prendere il controllo di Gaza City.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Chieti: sequestrati 20 kg di marijuana nascosti in un bosco

Ago 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Incendio traghetto Palermo-Napoli, le reazioni dei passeggeri

Ago 11, 2025
Attualità Costume & Società Economia

Asti, periferie al centro: dopo l’estate il via libera alle attività sociali al piano terra

Ago 11, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Netanyahu sente Trump sul piano per controllare Gaza City

Ago 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Chieti: sequestrati 20 kg di marijuana nascosti in un bosco

Ago 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Incendio traghetto Palermo-Napoli, le reazioni dei passeggeri

Ago 11, 2025
Attualità Costume & Società Economia

Asti, periferie al centro: dopo l’estate il via libera alle attività sociali al piano terra

Ago 11, 2025 Raimondo Bovone