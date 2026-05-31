Piantagione di marijuana in un bunker segreto nel Foggiano, 5 arresti





CERIGNOLA (FOGGIA) (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha proceduto a Cerignola, nel Foggiano, all’arresto in flagranza di 5 persone per il reato di produzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel corso di controlli nelle campagne di Cerignola, hanno individuato un “bunker” segreto destinato alla coltivazione “indoor” di marijuana. Il forte odore presente nella zona ha consentito di individuare l’accesso al locale, attraverso un sofisticato sistema elettronico celato all’interno di un pollaio. Dopo diverse ore di ricerca, con l’ausilio di personale dei Vigili del fuoco, i poliziotti sono riusciti ad individuare il vano segreto, il cui accesso avveniva attraverso un masso in cemento a misura d’uomo che, come un ascensore, azionato con telecomando, conduceva al locale realizzato a una profondità di circa 4 metri sotto il suolo. L’accesso, una volta giunti nel “bunker”, poteva essere richiuso dall’interno grazie all’utilizzo del telecomando, e veniva opportunamente celato in superficie con una gabbia destinata ad accogliere avicoli. All’interno del bunker erano presenti, oltre a un sistema di videosorveglianza esterna, sofisticati impianti di illuminazione, irrigazione, essicamento, e circa 65 chili di marijuana, tra infiorescenze già in lavorazione e arbusti da lavorare. La sostanza stupefacente, il bunker e tutto il materiale necessario alla produzione illecita sono stati sottoposti a sequestro. Arrestate 5 persone: quattro uomini e una donna, che i poliziotti hanno sorpreso all’interno del locale. Dovranno rispondere di produzione di sostanza stupefacente, con l’aggravante dell’ingente quantità. Il gip, dopo la convalida gli arresti, ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre indagati e dei domiciliari nei confronti degli altri due. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)