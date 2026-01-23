Ingressi illegali nel Regno Unito, a Bologna il “regista” della rete criminale

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Le forze di polizia inglesi hanno ricostruito circa due anni fa un movimento sospetto di soggetti che arrivavano dall’Asia agli aeroporti inglesi, transitando per l’Irlanda”, che “in una prima fase utilizzavano documenti veri, per poi avvalersi di documenti falsi dei quali si liberavano, per dichiararsi cittadini afgani e rifugiati politici. Dall’attività inglese, grazie alla collaborazione con Europol, si è scoperto che probabilmente parte di questa organizzazione” aveva legami con Bologna, dove si trovava “il regista dell’attività, un soggetto che è stato poi arrestato. Su Bologna c’erano anche altri collaboratori che si occupavano della prenotazione dei voli”. Così il Commissario Capo della Squadra mobile di Bologna, Giacomo Uboldi, a margine della conferenza stampa dell’operazione Mineral a Bologna. “Abbiamo trovato tutti i telefoni cellulari utilizzati per le prenotazioni su cui abbiamo svolto numerosi rilievi tecnici che confermano quanto emerso dagli accertamenti di indagine. Abbiamo trovato anche circa 39mila euro in contanti che, in accordo con la Procura, abbiamo sottoposto a sequestro”.

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