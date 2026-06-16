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Migranti, Strada “Con regolamento Ue assisteremo a un caos totale”

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Giu 16, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Eurocamera ha purtroppo seguito il consiglio e la Commissione, approvando un regolamento che creerà enormi problemi alle nostre città. Non si tratta soltanto di una gravissima violazione dei diritti fondamentali, ma di una scelta che metterà in prigione famiglie del tutto incensurate anche per due anni e mezzo, per poi espellerle chissà dove”. Così l’europarlamentare del Partito Democratico, Cecilia Strada, in un’intervista alla Italpress.
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