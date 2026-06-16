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Paratici “Il problema non è il presidente Figc o l’allenatore, è il sistema”

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Giu 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’allenatore della Nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo ma non del sistema. Dopo la terza eliminazione consecutiva leggevo che il presidente della Federazione o l’allenatore di turno…mi sembra anche un po’ ridicolo. Abbiamo avuto allenatori di prim’ordine come Mancini, Spalletti e Gattuso. Il problema non è solo il presidente o l’allenatore. Il problema è il sistema”. Così il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, a margine della presentazione del libro “Per vincere domani” di Ivan Zazzaroni presso il Circolo Canottieri Aniene. “Noi dirigenti dobbiamo prenderci delle responsabilità per quanto successo in questi anni – ha aggiunto -. Non è solo una questione di Federazione, passa anche per le squadre di club che probabilmente non hanno avuto la visione e il coraggio per prendere certe decisioni”.

mec/gm/mca3

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