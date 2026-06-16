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Placani (Subaru) “Con Uncharted presentiamo una vettura che si divide in tre”

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Giu 16, 2026


BERGAMO (ITALPRESS) – “Per la prima volta Subaru presenta tre tipologie di vettura, o meglio una che si divide in tre. Abbiamo per la prima volta una trazione anteriore che a sua volta si divide in due tipologie di trazione, ovvero due tipologie di autonomia. A partire dall’entry per arrivare poi alla long range abbiamo un pacco batterie da 54 kWh sull’entry level per arrivare ai 77 kWh per quanto riguarda la long range e la stessa batteria viene montata anche per il 4×4”. Così Andrea Placani, Corporate Communication manager Subaru Italia descrive il nuovo arrivato in casa Subaru: Uncharted.
xh7/col3/mca3

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