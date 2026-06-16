IN EVIDENZA

Iran, Annunziata “Intesa frutto di cinismo tattico, dura solo 60 giorni”

Di

Giu 16, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Iran e Trump sanno perfettamente cosa fanno e in questo momento sono uniti da un certo cinismo tattico. Non siamo di fronte a un accordo strutturato, ma semplicemente a un memorandum di due pagine, e l’unica cosa di cui possiamo essere certi è che si tratta di appena 60 giorni di sospensione”. Così l’europarlamentare del Pd Lucia Annunziata, commentando in un’intervista alla Italpress la firma dell’intesa tra Washington e Teheran per la distensione nel Golfo.
xf4/ads/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Paratici “Il problema non è il presidente Figc o l’allenatore, è il sistema”

Giu 16, 2026
IN EVIDENZA

Placani (Subaru) “Con Uncharted presentiamo una vettura che si divide in tre”

Giu 16, 2026
IN EVIDENZA

Torregiani (Subaru) “Uncharted rappresenta un’evoluzione per il marchio”

Giu 16, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Paratici “Il problema non è il presidente Figc o l’allenatore, è il sistema”

Giu 16, 2026
IN EVIDENZA

Placani (Subaru) “Con Uncharted presentiamo una vettura che si divide in tre”

Giu 16, 2026
IN EVIDENZA

Torregiani (Subaru) “Uncharted rappresenta un’evoluzione per il marchio”

Giu 16, 2026
IN EVIDENZA

Immigrazione, Falcone “Ppe decisivo su certezza del diritto e accoglienza”

Giu 16, 2026