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Immigrazione, Falcone “Ppe decisivo su certezza del diritto e accoglienza”

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Giu 16, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Credo che il Ppe sia stato assolutamente decisivo in questo percorso, un cammino importante che punta a dare certezza del diritto e, al tempo stesso, a garantire i principi di solidarietà e di accoglienza, come è giusto e doveroso fare”. Così l’europarlamentare di Forza Italia, Marco Falcone, in un’intervista alla Italpress commentando il voto sul nuovo pacchetto di riforme per la gestione dei flussi migratori nell’Unione Europea. Falcone ha spiegato la formula politica che sta alla base del nuovo provvedimento, sottolineando come l’introduzione di procedure chiare rappresenti un vantaggio sia per gli Stati membri sia per chi chiede protezione.
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