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Ferrero entra nel segmento delle bevande sportive con Estathé Sport

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Giu 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estathé Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l’attività fisica e il tempo libero. L’ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall’azienda, vale circa 100 milioni di euro. Ferrero ha inoltre annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estathé Zero durante l’estate e lungo il proprio tour musicale.
f12/mgg/azn
(video in collaborazione con Ferrero)

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