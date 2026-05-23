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Medicina Top – 23/5/2026

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Mag 23, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La continua ricerca sul tumore del seno e una malattia urologica poco nota, la malattia di La Peyronie: sono i temi dell’ottantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Paolo Veronesi, Professore Ordinario in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano e presidente della Fondazione Umberto Veronesi; Carlo Bellorofonte, specialista un Urologia e in Andrologia. Tra gli ospiti anche Milly Semeraro, ideatrice e direttrice del Festival dei Sensi.
fsc/gsl

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