Mattarella “Nelle nuove generazioni grande capacità creativa”

MILANO (ITALPRESS) – “Una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rilevatesi improduttive, è lì che poi hanno aperto degli squarci in direzione di risultati preziosi, imprevisti, non ricercati. Sbagliare è prezioso perché c’è l’ostinazione del continuare a cercare. La passione, e questa generazione ce l’ha, anche molto più di quelle precedenti, è piena di valori positivi. Poi certo devono riversare questa passione nell’orientamento, nella loro strada. Noi possiamo passare a loro il valore della convivenza, non modelli di comportamento. E questo è quello che provoca fiducia, E’ una generazione che ha la capacità anche di trovare errori fatti da chi è punto di riferimento. Vuol dire che c’è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita alla Fondazione Renzo Piano a Milano.

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(Fonte video: Quirinale)