TOP NEWS

Mattarella “Nelle nuove generazioni grande capacità creativa, questo crea fiducia”

Di

Mag 11, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rilevatesi improduttive, è lì che poi hanno aperto degli squarci in direzione di risultati preziosi, imprevisti, non ricercati. Sbagliare è prezioso perchè c’è l’ostinazione del continuare a cercare. La passione, e questa generazione ce l’ha, anche molto più di quelle precedenti, è piena di valori positivi. Poi certo devono riversare questa passione nell’orientamento, nella loro strada. Noi possiamo passare a loro il valore della convivenza, non modelli di comportamento. E questo è quello che provoca fiducia, è una generazione che ha la capacità anche di trovare errori fatti da chi è punto di riferimento. Vuol dire che c’è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita alla Fondazione Renzo Piano a Milano.

“Quella di ascoltare è la strada per la pace. Nella dimensione internazionale se ascoltassimo di più, ne avremmo un grande vantaggio”, ha detto. “L’ascolto è la chiave del progresso, della vita. Dovrebbe essere l’attitudine più facile. Siamo nati per ascoltare. E’ sempre strano che è stata sempre un’arte incomprensibilmente difficile. Dovrebbe essere la più praticata, con chiunque, sempre. Ascoltare chiunque tutti sempre non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. Vale per qualunque tipo di progetto” ha aggiunto.

“Non c’è cosa peggiore che andare avanti in maniera ottusa. E’ uno degli ingredienti fondamentali della democrazia il sottoporsi a verifiche costanti, consente di avere più fiducia in quello che si fa”. Poi rivolto ai giovani, Mattarella ha detto: “E’ importante sempre, alla vostra età, nel pieno della vita come siete, quello di sottoporsi continuamente a verifiche o auto verifiche. Il valore del dubbio: il dubbio verso quello che si sta facendo, che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio aiuta a capire i possibili errori, una forte dose di autocritica costante”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Ucraina, Tajani “Sarà Ue a scegliere rappresentante per negoziati pace con Russia”

Mag 11, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Iran, Mojtaba Khamenei: “Si apre una nuova fase nel Golfo”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “Nelle nuove generazioni grande capacità creativa, questo crea fiducia”

Mag 11, 2026
TOP NEWS

Ucraina, Tajani “Sarà Ue a scegliere rappresentante per negoziati pace con Russia”

Mag 11, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Nelle nuove generazioni grande capacità creativa”

Mag 11, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Tajani: “L’Iran non può avere l’arma nucleare”

Mag 11, 2026