IN EVIDENZA

Malagò, Maldini e Leonardo in Lega A per incontrare i club

Di

Lug 23, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Giornata importante in Lega A e in generale per tutto il calcio italiano. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo, sono arrivati negli uffici di via Rosellini, a Milano, dove è in corso l’assemblea dei club di Serie A. Accolti dal numero 1 della Lega A, Ezio Maria Simonelli, e dall’amministratore delegato, Luigi De Siervo, i tre esporranno ai presidenti e ai rappresentanti delle 20 società, il progetto federale, facendo anche il punto sulla situazione riguardante l’ingaggio del nuovo commissario tecnico della Nazionale.

xp9/ari/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 23/7/2026

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

A Londra un nuovo desk dell’Italpress con corner tv

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

Geronimo La Russa “Il noleggio sociale diventa realtà”

Lug 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 23/7/2026

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

A Londra un nuovo desk dell’Italpress con corner tv

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

Geronimo La Russa “Il noleggio sociale diventa realtà”

Lug 23, 2026
IN EVIDENZA

Malagò, Maldini e Leonardo in Lega A per incontrare i club

Lug 23, 2026