Torino: la Finanza confisca 1,1 milioni di euro a imprenditore torinese per truffa

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione alla confisca di disponibilità per oltre € 1,1 milioni disposta dal Tribunale di Torino nei confronti di un noto imprenditore immobiliare del capoluogo piemontese, in sede di “applicazione della pena su richiesta” a 3 anni di reclusione (da scontare ai domiciliari) per i reati di frode fiscale, auto-riciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa comunicazione dei dati degli alloggiati.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la confisca di denaro, beni mobili e immobili di cui l’imprenditore avesse la titolarità in relazione al profitto conseguito attraverso la commissione dei reati di auto-riciclaggio e truffa ai danni dello Stato.

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