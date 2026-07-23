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Torino: la Finanza confisca 1,1 milioni di euro a imprenditore torinese per truffa

DiRaimondo Bovone

Lug 23, 2026 , , , , , ,

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione alla confisca di disponibilità per oltre € 1,1 milioni disposta dal Tribunale di Torino nei confronti di un noto imprenditore immobiliare del capoluogo piemontese, in sede di “applicazione della pena su richiesta” a 3 anni di reclusione (da scontare ai domiciliari) per i reati di frode fiscale, auto-riciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa comunicazione dei dati degli alloggiati.
L’Autorità Giudiziaria ha disposto la confisca di denaro, beni mobili e immobili di cui l’imprenditore avesse la titolarità in relazione al profitto conseguito attraverso la commissione dei reati di auto-riciclaggio e truffa ai danni dello Stato.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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