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Multe per velocità nel 2025: alla provincia di Alessandria 5.9 milioni di euro

DiRaimondo Bovone

Lug 23, 2026 , , , , , , , ,
Un autovelox

Secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, il Comune di Alessandria nel 2025 ha dichiarato quasi 9.000 euro di proventi derivanti da multe per eccesso di velocità (art.142 CdS). La Provincia di Alessandria, invece, ha dichiarato proventi per oltre 5,9 milioni di euro.

L’eccessiva velocità è proprio una delle cause dei sinistri stradali che, durante i mesi estivi, registrano un vero e proprio boom; secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, in Piemonte a giugno, luglio e agosto del 2025 si sono verificati 2.706 incidenti stradali con lesioni a persone.

STREVI AL 5° POSTO – Limitando l’analisi ai comuni piemontesi che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al 1° posto si trova Beinasco (TO), che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 2.321.176 euro. Seguono al 2° Collegno (TO), con 1.723.168 euro, al 3° Rivoli (TO), con 1.410.520 euro, al 4° Torino con 1.394.189 euro, e, con grande sorpresa troviamo al 5° posto il comune di Strevi con 1.172.726 euro.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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