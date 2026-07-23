‘Settimane Musicali’: domenica 26 alle ore 21, a San Cristoforo, al serata tango del Trio Accord

Domenica 26 luglio, alle ore 21, il Parco del Castello di San Cristoforo accoglierà il 7° appuntamento della rassegna nella raccolta atmosfera della Sala del Torchio. Gli spazi storici del castello faranno

da scenario a una serata interamente dedicata al tango, alle sue passioni, alle sue nostalgie e alla sua intensa forza espressiva. Il concerto, intitolato Anima Tango, propone un viaggio attraverso le molteplici espressioni di questo linguaggio musicale: dalle sue radici popolari alla rivoluzione del ‘nuevo tango’, fino alle più recenti contaminazioni della musica contemporanea. Una musica senza tempo, capace di raccontare nostalgia, desiderio, energia e inquietudine attraverso melodie immediatamente riconoscibili e ritmi di travolgente vitalità.

Protagonista della serata sarà il Nuovo Trio Accord, formato da Gennaro Minichiello (violino), Giovanna

D’Amato (violoncello) e Manuel Petti (fisarmonica). Tre musicisti di grande esperienza, uniti da un lungo

sodalizio artistico e da una comune attenzione per il dialogo tra repertorio cameristico, tradizione popolare e linguaggi contemporanei.

Il programma è costruito attorno alla musica di Astor Piazzolla, figura fondamentale nella trasformazione del tango novecentesco. Brani celebri come Adiós Nonino, Oblivion, Meditango, Violentango ed Escualo restituiscono le molte anime della sua scrittura: ora intima e struggente, ora impetuosa, ritmica e profondamente teatrale. Accanto alle pagine di Piazzolla troveranno spazio alcuni capolavori della tradizione, come Por una cabeza di Carlos Gardel e La Cumparsita di Gerardo Matos Rodríguez, divenuti simboli universali del tango.

CREDITI – La Rassegna, inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.