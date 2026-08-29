Regione Piemonte: pubblicate le graduatorie dei Voucher Scuola, tutti i dati provinciali

Sono state pubblicate sul sito della Regione Piemonte le graduatorie del Voucher Scuola per l’anno scolastico 2026/2027, con il dettaglio delle domande ammesse e finanziate nelle otto province piemontesi. La graduatoria conferma il risultato già annunciato negli scorsi giorni: per la prima volta dalla nascita della misura, la Regione Piemonte finanzia il 100% delle domande ammesse per il Voucher B, destinato all’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e alle spese per il trasporto scolastico. Sono complessivamente 76.536 le famiglie finanziate, oltre 28.000 in più rispetto allo scorso anno, quando i beneficiari erano stati circa 48.000.

L’assessore Daniela Cameroni

VOUCHER B – 76.536 domande finanziate, ecco i dati per provincia – Alessandria: 7.190; Asti: 3.892; Biella: 2.530; Cuneo: 8.802; Novara: 6.837; Torino: 42.968; Verbania: 1.187; Vercelli: 3.130.

La nuova articolazione delle fasce ISEE e degli importi unitari ha infatti consentito di portare la copertura effettiva del Voucher B fino a 15.748 euro, contro 8.200 euro dello scorso anno.

Quest’anno ogni famiglia ammessa al Voucher B riceverà il contributo.

VOUCHER A – finanziate 3.702 domande. La Regione lavora allo scorrimento – Per il Voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica, sono 3.702 le domande finanziate, per un investimento complessivo iniziale di 4.982.950 euro. La prima assegnazione delle risorse consente di finanziare le famiglie fino a un ISEE massimo di 22.876,38 euro. Il riparto provinciale delle domande finanziate è il seguente: Alessandria: 207; Asti: 117; Biella: 39; Cuneo: 122; Novara: 421; Torino: 2.681; Verbania: 53; Vercelli: 62.

Restano al momento 1.434 domande ammesse da finanziare. Una situazione che rientra nella normale dinamica della misura: la graduatoria estiva rappresenta infatti la prima assegnazione delle risorse e si lavorerà nei prossimi mesi per individuare economie e ulteriori disponibilità di bilancio da destinare allo scorrimento della graduatoria, seguendo il percorso già adottato nello scorso anno scolastico.