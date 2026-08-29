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Regione Piemonte: pubblicate le graduatorie dei Voucher Scuola, tutti i dati provinciali

DiRaimondo Bovone

Ago 29, 2026 , , , , ,

Sono state pubblicate sul sito della Regione Piemonte le graduatorie del Voucher Scuola per l’anno scolastico 2026/2027, con il dettaglio delle domande ammesse e finanziate nelle otto province piemontesi. La graduatoria conferma il risultato già annunciato negli scorsi giorni: per la prima volta dalla nascita della misura, la Regione Piemonte finanzia il 100% delle domande ammesse per il Voucher B, destinato all’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e alle spese per il trasporto scolastico. Sono complessivamente 76.536 le famiglie finanziate, oltre 28.000 in più rispetto allo scorso anno, quando i beneficiari erano stati circa 48.000.

L’assessore Daniela Cameroni

VOUCHER B – 76.536 domande finanziate, ecco i dati per provinciaAlessandria: 7.190; Asti: 3.892; Biella: 2.530; Cuneo: 8.802; Novara: 6.837; Torino: 42.968; Verbania: 1.187; Vercelli: 3.130.
La nuova articolazione delle fasce ISEE e degli importi unitari ha infatti consentito di portare la copertura effettiva del Voucher B fino a 15.748 euro, contro 8.200 euro dello scorso anno.
Quest’anno ogni famiglia ammessa al Voucher B riceverà il contributo.

VOUCHER A – finanziate 3.702 domande. La Regione lavora allo scorrimento – Per il Voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica, sono 3.702 le domande finanziate, per un investimento complessivo iniziale di 4.982.950 euro. La prima assegnazione delle risorse consente di finanziare le famiglie fino a un ISEE massimo di 22.876,38 euro. Il riparto provinciale delle domande finanziate è il seguente: Alessandria: 207; Asti: 117; Biella: 39; Cuneo: 122; Novara: 421; Torino: 2.681; Verbania: 53; Vercelli: 62.
Restano al momento 1.434 domande ammesse da finanziare. Una situazione che rientra nella normale dinamica della misura: la graduatoria estiva rappresenta infatti la prima assegnazione delle risorse e si lavorerà nei prossimi mesi per individuare economie e ulteriori disponibilità di bilancio da destinare allo scorrimento della graduatoria, seguendo il percorso già adottato nello scorso anno scolastico.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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