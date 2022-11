La nocciola sovrana del Natale

Un’idea diversa per il Natale che si sta avvicinando, in un anno che ci mette alla prova e che non contempla sprechi, parlare di doni significa regali utili, buoni e originali. Il calore della terra, i suoi frutti significano famiglia, affetti e il Natale non può che essere questo. Mai come quest’anno le persone hanno bisogno di sentirsi vicine, confortate e un pensiero che sia utile è ciò che si desidera ricevere.

Non soltanto il piacere di qualcosa di buono gratifica il singolo ma anche le aziende possono omaggiare i propri clienti con “gadgets per il palato”, sicuramente più utili ed apprezzabili.

Per esempio, scegliere i prodotti di i Bo Natura significa immergersi nel territorio, respirare il profumo della terra e valorizzare gli artigiani locali che con la loro maestria e tradizione trasformano il frutto della nocciola in leccornie sopraffini. Materia prima biologica, qualità di ciascun ingrediente per prodotti di eccellenza artigianali.

Alla base di tutto la nocciola piemontese che non ha eguali che si trasforma in :

Noisetti, solo nocciole trilobate tonde gentili del Monferrato, in parte tostate ed in parte crude, poco zucchero, ed un po’ d’albume, per renderli morbidissimi, senza conservanti, coloranti o additivi, in una splendida scatola regalo. La scatola potrà essere personalizzata con il logo dell’azienda che li regala, rendendo l’omaggio unico e personalizzato. Senza glutine

Gadàn, dal dialetto piemontese, definisce una persona leggermente fannullone proprio come i nostri Gadàn che si adagiano nei piattini al centro del tavolo come piccola pasticceria, ideale da accompagnare e da gustare con il caffè. Senza glutine

I Basìn sono piccoli baci di dama alla nocciola che rappresentano il nostro amore e l’amore della nostra terra per la qualità. Nocciole trilobate tonde gentili del Monferrato tostate, un po’ di farina di riso ed un poco di farina di mais, zucchero, un po’ d’albume, burro e tanto cioccolato fondente. Senza conservanti, coloranti o additivi. Senza glutine

La Noisella è la crema spalmabile ottenuta con il 55% di nostre nocciole TGT, zucchero e cacao, senza nessun tipo di grasso od olio aggiunto e senza conservanti, coloranti o additivi. Nelle versioni fondente, gianduja e naturale.

Noisettone, il re per il Natale, il panettone tradizionale a lievitazione naturale con glassa, decorato con granella di zucchero e nocciole, con uva sultanina e vino moscato docg. Senza scorza di agrumi.

Noisetta la torta, trionfo di nocciole tostate e crude. Senza conservanti, coloranti o additivi, senza glutine, è la specialità tipica del Piemonte, realizzata con nocciole tonde gentili trilobate del Monferrato e materie prime a Km 0. Confezionata sottovuoto per mantenerne il profumo e la fragranza.

Le eccellenze I BO possono diventare preziosi regali in eleganti scatole personalizzate con il vostro logo a suggello della vostra eccellenza per un Natale di qualità che segna la differenza.