Le novità tecnologiche per la casa

Laptop con schermi pieghevoli touch screen, che si trasformano da PC a tablet, smartwatch e bilance che monitorano pressione, circolazione e stato di salute generale, accessori per connessioni ultra-veloci; ecco le nuove proposte tecnologiche più innovative. Dopo i televisori Oled, ad IFA 2022 sono stati presentati sul mercato PC portatili con schermi pieghevoli completamente touch, che presentano la stessa tecnologia per una qualità di immagine sempre maggiore, tablet, ma anche numerosi dispositivi mobile, wearable, auricolari e accessori tech di ultima generazione e con funzionalità che consentono di adottare uno stile di vita più sano. La Fiera internazionale dell’Elettronica è stata quindi trampolino di lancio di interessanti novità del settore hi-tech. Un esempio su tutti è la bilancia Body Comp di Withings, è smart e si collega al servizio in abbonamento Health+, che aiuta a interpretare le metriche ottenute dalla bilancia e invia consigli personalizzati in base allo stato di salute. Offre la misurazione del peso corporeo, distinguendo tra grasso viscerale, frequenza cardiaca, età vascolare e lo stato dei nervi analizzando la conduttanza elettrochimica della pelle. Registra, inoltre, informazioni relative a cibo, umore e sonno, in modo da ricevere consigli su ricette e allenamenti per raggiungere i propri obiettivi.