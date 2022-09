La nocciola del Piemonte al SANA con l’azienda agricola iBò-Ritorno alla Natura

Giunta alla sua 34° edizione, SANA prima fiera in Europa ad aprire le porte al mondo del biologico e del naturale si è consolidata anno dopo anno come l’appuntamento imprescindibile per presentare e scoprire le novità di settore, sviluppare nuove relazioni commerciali, analizzare i trend di mercato e tracciare le linee future di tutto ciò che appartiene al mondo del biologico, del naturale e del sostenibile.

Nell’edizione da poco conclusasi a Bologna c’era anche il Piemonte e in particolare tra gli espositori l’azienda iBò -Ritorno alla natura di Carentino, in provincia di Alessandria, rappresentata da Ezio Rossi che dal 2016 ha iniziato la riconversione di un terreno da 50 ettari prima dedicato all’allevamento. Ora è un noccioleto da 20 ettari (ma si vuole espandere) che, nonostante la siccità, sta dando i suoi primi frutti.

Nocciole tonde gentili trilobate del Piemonte, biologiche IGP che vengono poi commercializzate ad aziende locali artigianali – non lontane più di 20 km dall’azienda agricola – con le loro ricette e la loro sapiente arte, per la produzione di prodotti di eccellenza che hanno il sapore del territorio e della tradizione.