Italia-Corea del Sud, Fontana a Seoul “Cooperazione per le sfide del futuro”

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – “Da qua si può intuire come l’Italia sia veramente molto apprezzata, e sono contento che oltre al Made in Italy, che è ovviamente il nostro fiore all’occhiello, ci sia anche questa cooperazione fra gli studi e le università. Perché questo fa capire che, anche dal punto di vista della ricerca, dell’innovazione e del futuro, con la Corea possiamo veramente fare delle cose molto importanti”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da Seoul, dove è iniziata la missione istituzionale in Corea del Sud.

mgg/mca3 (fonte video: Camera dei Deputati)