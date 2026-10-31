TOP NEWS

Iran, Khamenei”Risposta immediata a qualsiasi attacco Usa senza limiti geografici”

Di

Ott 31, 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha ordinato agli alti comandanti militari di rispondere rapidamente e con forza “a qualsiasi nuova aggressione” Usa “contro il Paese, senza limitazioni geografiche”, si legge sul canale Telegram ufficiale di Khamenei.
Durante un vertice tra la Guida Suprema, che ricopre anche il ruolo di Comandante in Capo delle Forze Armate iraniane, e i vertici delle Forze Armate del Paese, Khamenei ha sottolineato che “una preparazione militare intelligente, finalizzata a un confronto decisivo con i nemici, costituisce un requisito fondamentale per raggiungere il massimo livello di deterrenza. Ha stabilito che qualsiasi livello o tipologia di minaccia dovrà essere affrontato con una risposta immediata, incisiva e senza limitazioni geografiche”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca TOP NEWS

Ragusa: ragazza albanese in comunità per propaganda e terrorismo

Ott 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026
TOP NEWS

Us Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo Slam

Set 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iran, Khamenei”Risposta immediata a qualsiasi attacco Usa senza limiti geografici”

Ott 31, 2026
IN EVIDENZA

Italia-Corea del Sud, Fontana a Seoul “Cooperazione per le sfide del futuro”

Ott 31, 2026
Attualità Cultura & Eventi Eventi IN EVIDENZA

Arona: una settimana dedicata a San Carlo dal 1° all’8 novembre. La statua aperta tutti i giorni

Ott 31, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 31/10/2026

Ott 31, 2026