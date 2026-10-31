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Arona: una settimana dedicata a San Carlo dal 1° all’8 novembre. La statua aperta tutti i giorni

DiRaimondo Bovone

Ott 31, 2026 , ,

Una settimana per celebrare San Carlo Borromeo, riscoprire la storia del territorio e salutare la stagione di apertura della Statua. Dall’1 all’8 novembre il Sancarlone di Arona sarà aperto tutti i giorni con un calendario di iniziative che accompagnerà il pubblico alla scoperta della figura del Santo attraverso visite guidate, percorsi a piedi e momenti di celebrazione religiosa. La settimana coinciderà con l’ultima apertura della stagione 2026: dopo domenica 8 novembre, la Statua chiuderà e tornerà ad accogliere i visitatori in occasione delle festività di dicembre.
Alta oltre 35 metri e affacciata sul Lago Maggiore, la Statua di San Carlo è uno dei simboli più riconoscibili di Arona e un luogo profondamente legato alla memoria del Santo, nato proprio in città nel 1538. 
Dopo la chiusura stagionale dell’8 novembre, la Statua riaprirà in occasione delle festività di dicembre. Le informazioni sulle date e sugli orari delle aperture invernali sono presenti sul sito.  

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/festa-di-san-carlo-ad-arona-504.html  

La finestra sulla schiena della statua

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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