Arona: una settimana dedicata a San Carlo dal 1° all’8 novembre. La statua aperta tutti i giorni
Una settimana per celebrare San Carlo Borromeo, riscoprire la storia del territorio e salutare la stagione di apertura della Statua. Dall’1 all’8 novembre il Sancarlone di Arona sarà aperto tutti i giorni con un calendario di iniziative che accompagnerà il pubblico alla scoperta della figura del Santo attraverso visite guidate, percorsi a piedi e momenti di celebrazione religiosa. La settimana coinciderà con l’ultima apertura della stagione 2026: dopo domenica 8 novembre, la Statua chiuderà e tornerà ad accogliere i visitatori in occasione delle festività di dicembre.
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