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Sahara Occidentale, Omar all’Onu “Nessuno può imporre propria posizione”

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Ott 31, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Penso che la lezione molto importante da trarre dal voto di oggi sia che nessuno può imporre unilateralmente la propria posizione al Consiglio di Sicurezza, specialmente quando quella posizione contiene elementi che violano principi fondamentali del diritto internazionale, come è stato il caso del progetto di risoluzione presentato dagli Stati Uniti”. Lo ha detto Sidi Omar, rappresentante del Fronte Polisario all’Onu, dopo che la Russia ha posto il veto a una risoluzione americana che avrebbe rafforzato il sostegno alla sovranità marocchina sul territorio conteso del Sahara Occidentale.
xo9/mgg/mca3 (video e intervista di Stefano Vaccara)

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