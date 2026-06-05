‘ABC – Bestiario di progetti viventi’, eccentrica mostra a Palatium Vetus fino al 21 giugno

ABC – BESTIARIO DI PROGETTI VIVENTI è la mostra dell’Associazione Inchiostro Festival APS, inaugurata a Palatium Vetus sabato 30 maggio e aperta al pubblico fino al 21 giugno prossimo. La mostra si configura come un abecedario che trova il suo alfabeto visivo attraverso animali e figure mitologiche, per riscoprire come il design non si esaurisca nella ricerca di minimalismo e funzione.

ABC immagina la casa arredata con libertà espressiva, dove l’attenzione si sposta esclusivamente sull’oggetto nella sua forma più eccentrica. Tradizionalmente i bestiari sono raccolte testuali, descrittive e illustrate, di animali reali o fantastici.

ABC si appropria di questo genere rendendolo tridimensionale e collezionando opere nate da immaginari differenti: dai prodotti iconici del design alle sperimentazioni dei progettisti contemporanei, dalle serigrafie senza tempo ai tessuti decorati moderni.

INGRESSO GRATUITO.

LE PAROLE – Così il vice presidente della Fondazione CRAL, Domenico Mercogliano: “Per il 2° anno consecutivo, la Fondazione Cassa di Risparmio ha deciso di ospitare una rassegna organizzata dall’Associazione che, dal 2013, richiama ad Alessandria illustratori, calligrafi e stampatori d’arte, creando un vero e proprio laboratorio dell’eccellenza artigianale, con l’obiettivo di promuovere la manualità e utilizzare le diverse tecniche di stampa. ABC è una mostra originale, un omaggio alla creatività che presenta una prospettiva inedita dell’arte e si basa molto sull’effetto sorpresa. Inoltre, Inchiostro Festival promuove, da sempre, l’incontro tra antico e nuovo e proprio per questo motivo riteniamo che si inserisca perfettamente nel contesto di Palatium Vetus”.

La mostra è curata da Inchiostro Festival APS, la curatela, l’allestimento e l’organizzazione sono di Matteo Bergo, gli elaborati grafici sono di Francesca Grassano.

ABC – Bestiario di progetti viventi – Dal 30 maggio al 21 giugno 2026 – Palatium Vetus – piazza della Libertà 28 Alessandria

ORARI – Sabato e domenica 10-13 e 15-19 – INGRESSO GRATUITO.

Visite guidate su prenotazione – INFO: 347-7225802 (Matteo Bergo)

Email: [email protected] – [email protected]

VIDEO – Vice Presidente Fondazione CRAL – dr. Domenico Mercogliano

https://www.swisstransfer.com/d/17b087b1-df47-44b2-8e6c-001e72ad5877

VIDEO – Matteo Bergo – Curatore https://www.swisstransfer.com/d/8a7faf56-e469-4a41-aab8-4859b613ae4a