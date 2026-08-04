Inflazione in rialzo a luglio nell’eurozona





ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione nell’area euro torna a salire. Secondo la stima preliminare di Eurostat, a luglio 2026 il tasso annuo dei prezzi al consumo si è attestato al 2,9%, in aumento rispetto al 2,8% registrato a giugno. A trainare il rialzo è soprattutto il comparto dell’energia, che segna un incremento del 10% su base annua, confermandosi la principale componente inflazionistica. Più contenuta la crescita dei prezzi dei servizi, mentre rallenta il comparto di alimentari, alcol e tabacco. In lieve aumento anche i beni industriali non energetici. I servizi rappresentano la quota più rilevante dei consumi delle famiglie, seguiti dai beni industriali non energetici, mentre energia e alimentari, pur incidendo per meno di un terzo della spesa complessiva, continuano a influenzare in modo significativo l’andamento generale dei prezzi.

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