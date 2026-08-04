IN EVIDENZA

Tg Sport – 4/8/2026

Di

Ago 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Baresi, ultimo saluto a Sant’Ambrogio tra cori e commozione
– Vigilia di derby a Perth: Amorim e Chivu scaldano i motori
– Juventus, caccia al portiere: Suzuki e Vicario le prime opzioni
– Tuffi, bronzo per Belotti e Santoro dal trampolino 3 metri agli Europei
– Pogacar sarà al via della Vuelta: caccia alla “Tripla Corona”
– Berrettini eliminato a Montreal
– Dallo sport al sociale: Ricci racconta il sogno della scuola in Tanzania
/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 4/8/2026

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Ferragosto da record con 17 milioni di turisti

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Agricoltura, Italia e Senegal rafforzano il partenariato

Ago 4, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 4/8/2026

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Ferragosto da record con 17 milioni di turisti

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

Agricoltura, Italia e Senegal rafforzano il partenariato

Ago 4, 2026
IN EVIDENZA

A giugno vendite al dettaglio in calo

Ago 4, 2026