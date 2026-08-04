Tg Sport – 4/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Baresi, ultimo saluto a Sant’Ambrogio tra cori e commozione
– Vigilia di derby a Perth: Amorim e Chivu scaldano i motori
– Juventus, caccia al portiere: Suzuki e Vicario le prime opzioni
– Tuffi, bronzo per Belotti e Santoro dal trampolino 3 metri agli Europei
– Pogacar sarà al via della Vuelta: caccia alla “Tripla Corona”
– Berrettini eliminato a Montreal
– Dallo sport al sociale: Ricci racconta il sogno della scuola in Tanzania
/gtr
– Baresi, ultimo saluto a Sant’Ambrogio tra cori e commozione
– Vigilia di derby a Perth: Amorim e Chivu scaldano i motori
– Juventus, caccia al portiere: Suzuki e Vicario le prime opzioni
– Tuffi, bronzo per Belotti e Santoro dal trampolino 3 metri agli Europei
– Pogacar sarà al via della Vuelta: caccia alla “Tripla Corona”
– Berrettini eliminato a Montreal
– Dallo sport al sociale: Ricci racconta il sogno della scuola in Tanzania
/gtr