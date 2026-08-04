Tg News – 4/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Migranti, vertice Ue: “Nessuno da Ceuta è entrato in Europa”
– A Sofia naziskin tentano assalto a hotel con giovani ebrei italiani
– Bessent: “Possibile accordo per riaprire Hormuz”
– Tensione nel Campo largo, Schlein stoppa Conte
– Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella
– Scossa di terremoto tra Pisa, Lucca e Massa e nel Cosentino
– Caldo, Giovedì bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate
– L’addio a Baresi, il ricordo di ex compagni e mondo del calcio
– Previsioni 3B Meteo 5 Agosto
mrv
– Migranti, vertice Ue: “Nessuno da Ceuta è entrato in Europa”
– A Sofia naziskin tentano assalto a hotel con giovani ebrei italiani
– Bessent: “Possibile accordo per riaprire Hormuz”
– Tensione nel Campo largo, Schlein stoppa Conte
– Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella
– Scossa di terremoto tra Pisa, Lucca e Massa e nel Cosentino
– Caldo, Giovedì bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate
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– Previsioni 3B Meteo 5 Agosto
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