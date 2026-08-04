Tg News – 4/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Migranti, vertice Ue: “Nessuno da Ceuta è entrato in Europa”

– A Sofia naziskin tentano assalto a hotel con giovani ebrei italiani

– Bessent: “Possibile accordo per riaprire Hormuz”

– Tensione nel Campo largo, Schlein stoppa Conte

– Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella

– Scossa di terremoto tra Pisa, Lucca e Massa e nel Cosentino

– Caldo, Giovedì bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate

– L’addio a Baresi, il ricordo di ex compagni e mondo del calcio

– Previsioni 3B Meteo 5 Agosto

mrv