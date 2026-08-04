A giugno vendite al dettaglio in calo





ROMA (ITALPRESS) – Frena leggermente il commercio al dettaglio a giugno. Secondo i dati diffusi dall’Istat, rispetto a maggio le vendite registrano un calo dello 0,1% sia in valore sia in volume. A pesare è soprattutto il comparto alimentare, mentre i prodotti non alimentari mostrano una sostanziale tenuta. Il bilancio del secondo trimestre dell’anno resta comunque positivo. Nel confronto con i tre mesi precedenti, le vendite mostrano un andamento favorevole. Su base annua il quadro è più incoraggiante. Rispetto a giugno dello scorso anno, le vendite risultano in aumento, con una crescita che interessa sia il valore complessivo sia i volumi. Tra i comparti non alimentari si distinguono soprattutto gli elettrodomestici, i prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni, mentre l’unico settore in controtendenza è quello delle calzature e degli articoli in cuoio e da viaggio. Prosegue inoltre il forte sviluppo del commercio elettronico, che si conferma il canale distributivo più dinamico e quello con la crescita più sostenuta rispetto a tutte le altre forme di vendita, consolidando il ruolo sempre più rilevante dell’online nelle abitudini di consumo delle famiglie italiane.

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