Agricoltura, Italia e Senegal rafforzano il partenariato





ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione nel settore agricolo e della sicurezza alimentare. Questo l’obiettivo dell’incontro a Roma tra il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e l’omologo del Senegal Cheikhou Oumar Ba. Al centro del confronto il programma AREA Africa, iniziativa promossa nell’ambito della Cooperazione italiana che punta a rafforzare gli ecosistemi agroalimentari attraverso formazione, assistenza tecnica, trasferimento tecnologico e sviluppo di filiere agricole sostenibili. Lollobrigida ha ribadito l’importanza strategica del partenariato con Dakar, confermando la disponibilità dell’Italia a proseguire il lavoro con le autorità senegalesi per individuare nuove opportunità di collaborazione a beneficio dei produttori agricoli e delle comunità locali. Da parte senegalese è stata manifestata la volontà del nuovo Governo di imprimere un’accelerazione al progetto AREA. Il programma prevede per il Senegal un contributo pubblico italiano di 67 milioni di euro, approvato nell’ambito della Cooperazione allo sviluppo, cui si affianca un investimento di pari importo del partner privato