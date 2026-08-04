Ferragosto da record con 17 milioni di turisti





ROMA (ITALPRESS) – Ferragosto si conferma il momento centrale dell’estate turistica italiana. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, tra il 1° e il 23 agosto sono oltre 17 milioni i turisti in viaggio nel Belpaese: 8 milioni di italiani e 9 stranieri. La permanenza media è di 4,5 notti, con una spesa turistica diretta superiore ai 9 miliardi di euro. Considerando l’effetto generato su ricettività, ristorazione, commercio, artigianato, cultura e servizi, il valore economico complessivo potrà superare i 15 miliardi. Le località balneari restano le mete più gettonate, ma cresce il successo di borghi, città d’arte, montagna, laghi e destinazioni legate al turismo esperienziale. Sempre più viaggiatori scelgono attività all’aria aperta, percorsi enogastronomici, eventi culturali, festival e luoghi capaci di raccontare l’identità dei territori. Dal Nord al Mezzogiorno, fino alle isole, l’Italia propone un’offerta diversificata che unisce paesaggio, patrimonio storico, produzioni tipiche e Made in Italy. Le previsioni confermano il ruolo strategico del turismo nell’economia nazionale: l’estate 2026 potrebbe superare 224 milioni di presenze nel trimestre luglio-settembre, con una spesa vicina ai 27 miliardi di euro.

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