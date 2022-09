Inaugurazione della Residenza per Anziani Giovanni Penna

Sabato 1 ° ottobre, dalle ore 10.30, si terrà l’inaugurazione a porte aperte della Residenza dopo i recenti lavori di ristrutturazione.

Dopo due anni di lavori per la messa a nuovo della struttura, e dopo il difficile periodo che ha investito il settore sociosanitario, si apre un nuovo capitolo per la Residenza Assistenziale Giovanni Penna di Felizzano, in Via Colli 52.

La Cooperativa Sociale Aldia e il Comune di Felizzano sono quindi felici di invitare la cittadinanza all’inaugurazione che si terrà sabato primo ottobre: a partire dalle ore 10.30 inizieranno gli eventi in programma per la giornata. Il primo evento sarà una performance di canto degli Alpini; a seguire vi saranno i saluti istituzionali portati da Luca Cerri, Sindaco del Comune di Felizzano e da Mattia Affini, Presidente della Cooperativa Aldia, ente gestore della Residenza. Vi sarà poi il taglio ufficiale del nastro e la scopertura della nuova targa identificativa della struttura.

La giornata continuerà con una visita della Residenza e un percorso guidato alla mostra fotografica sulla storia della struttura – allestita appositamente per l’evento – per poi arrivare all’ora di pranzo con un rinfresco offerto a tutti i presenti. Il pomeriggio vedrà invece l’organizzazione di laboratori creativi per adulti e bambini con termine previsto alle ore 15.30 con una merenda.

La mostra fotografica, in particolare, vorrà essere un tributo non solo alla Residenza e ai suoi ospiti, ma anche alla Comunità di Felizzano; un modo per restituire ai cittadini un pezzo della loro tradizione, vissuta anche e attraverso le mura di questa Residenza che accoglie ormai dal 1960 i testimoni della storia di questo territorio.

La Residenza “Giovanni Penna” è una struttura residenziale assistenziale che offre soggiorni di lunga e breve durata ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, garantendo un elevato grado di assistenza con tutto ciò che serve per la cura e il benessere degli ospiti.

Il nostro personale si impegna per valorizzare l’identità e la centralità dell’ospite mantenendo come scopo prioritario la promozione di una buona qualità della vita.

Gli interventi a favore dell’ospite sono calibrati sulla base delle esigenze del singolo e nel perseguimento non solo del suo benessere fisico, ma anche di quello psichico. Il calore umano e il clima familiare che contraddistingue la Residenza “Giovanni Penna” consentono ai nostri ospiti di sentirsi in un ambiente molto accogliente.