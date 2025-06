In aumento interventi di protesi d’anca anche per i più giovani

MILANO (ITALPRESS) – In Italia ogni anno si effettuano circa 100 mila interventi di protesi d’anca, soprattutto quando l’articolazione è gravemente compromessa dall’artrosi oppure in

seguito a frattura del collo o del femore: l’intervento è in crescita del 5% circa all’anno, una variazione legata sia all’invecchiamento della popolazione sia all’ampliamento delle

indicazioni chirurgiche nei pazienti più giovani; circa 20 mila protesi infatti vengono impiantate in persone sotto i 65 anni e 5 mila in pazienti con meno di 50 anni. Il recupero dopo

l’intervento varia in base a diversi fattori tra cui l’età, la condizione fisica e la tecnica utilizzata: la maggior parte delle persone operate riprende le normali attività entro 6-12 settimane,

dopo una riabilitazione che comprende la mobilizzazione dopo 24 ore e percorsi di fisioterapia. “Si ricorre a una protesi d’anca quando la qualità di vita del paziente si è deteriorata in modo significativo e non più accettabile, quindi quando artrosi, displasia o altre condizioni patologiche che danneggiano la cartilagine producono un deterioramento della qualità di vita con dolori e questo porta il paziente a richiedere alla protesi: si tratta dunque di un intervento preventivo”, ha spiegato Alessandro Massè, direttore della prima Clinica ortopedica e traumatologica della Città della Salute e della Scienza presso l’Università di Torino, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

col3/gsl