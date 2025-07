Il presidente del Senato La Russa: “Inaccettabile il clima anti-ebraico”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo tutti usato la parola inaccettabile per quanto accade in Medio Oriente. Vorrei usare una parola ancora più dura per questo clima contro gli ebrei, come quanto accaduto a una famiglia francese picchiata e insultata. Questo clima è inaccettabile. La situazione di Gaza va assolutamente risolta senza se e senza ma, serve però uno sforzo per non far crescere un clima anti-ebraico”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare. mca1/sat

(Fonte video: Senato)

