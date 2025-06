A Palermo un convegno Mondiale sull’acqua

PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema centrale del mio intervento sono le alluvioni, che stanno aumentando quasi in tutto il mondo e in particolare nei bacini piccoli. Ci sono sfide scientifiche per capire meglio i processi che incidono sulle piene nei piccoli e nei grandi bacini, ma anche per quanto riguarda la gestione delle piene stesse in varie parti del mondo”. Lo ha detto Günther Blöschl, idrologo e vincitore dello ‘Stockholm Water Prize’ che equivale al Premio Nobel dell’Acqua, a margine della cerimonia di apertura dell’XIII convegno mondiale della European Water Resources Association (Ewra), che si è tenuta all’Università di Palermo.

