Venerdì 14 febbraio, 45° giorno dell’anno, 7^ settimana. Alla fine del 2020 mancano 321 giorni (bisestile)

FRASE DEL GIORNO – San Valentino: un’opportunità in più per amare, amarsi e lasciarsi amare. (Jean Paul Malfatti)

SANTI DEL GIORNO – San Valentino (Martire, protettore di innamorati, fidanzati ed epilettici), Santi Cirillo e Metodio (Monaci, Apostoli degli Slavi, protettori dei professori), Santi Modestino, Fiorentino e Flaviano (Martiri), San Nostriano di Napoli (Vescovo), San Vitale di Spoleto (Martire), Sant’Eleucadio di Ravenna (Vescovo), Sant’Antonino di Sorrento (Abate), Sant’Aussenzio (Sacerdote ed Archimandrita), Santa Fortunata (Martire).

EVENTO DEL GIORNO – Festa degli innamorati, celebrata in tutto il mondo.

Origini antiche: nei secoli avanti Cristo, a Roma, si celebravano i ‘Lupercalia’, feste legate al ciclo di morte e rinascita della natura, all’inversione delle regole e alla distruzione dell’ordine, permettendo alla società di purificarsi e rinascere. Vari rituali accompagnavano queste feste: mascherate, cortei, giornate con i servi al posto dei padroni e viceversa, pratiche arcaiche e violente che propiziavano la fertilità femminile. Ma tali riti, malvisti nel tardo Impero Romano, furono banditi dai Papi cristiani. E arriviamo alla festività religiosa, che prese il nome dal santo e martire cristiano Valentino di Terni; istituita nel 496 d.C. da papa Gelasio I, andò a sostituire i ‘Lupercalia’, cristianizzando la festività romana.

Una festività dedicata all’amore romantico, fertile e fruttuoso, associata idealmente alla protezione del santo Valentino, e diventata oggi molto, forse troppo, ‘commerciale’.

NATI FAMOSI – Daria Bignardi (1961), Italia giornalista. Nata a Ferrara, dopo la laurea in Lettere collaborò con ‘Panorama’ e ‘Chorus’. A 30 anni entrò in RAI come redattrice di “Milano, Italia” e “Punto e a Capo”. A Mediaset si mise in mostra con “A tutto volume” e “Tempi moderni”, ma divenne famosa con la conduzione del 1° “Grande Fratello”, vincendo Telegatto e Oscar della TV. Dopo il flop de “La fattoria” passò a LA7, conducendo “Le invasioni barbariche”. Da scrittrice pubblicò 6 romanzi, da “Non vi lascerò orfani” (’09) a “Storia della mia ansia” (’18). Direttrice di RAI 3 da febbraio ’16 a luglio ’17, tornò in TV il 16 ottobre ’19 con “L’assedio” sul canale ‘Nove’ (Gruppo Discovery). Nella vita privata ha avuto 2 mariti (Nicola Manzoni, Luca Sofri) e 2 figli (Ludovico Manzoni, Emilia Sofri).

Gianni Bugno (1964), Italia, ex-ciclista. Nato a Brugg (Svizzera tedesca) ma residente a Monza, fu professionista dall’85 al ’98. Il 1990 fu il suo ‘anno d’oro’: vinse la Milano-Sanremo, il Giro d’Italia indossando la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa, il bronzo Mondiale a Utsunomiya e la ‘World Cup’. Si ripetè nel ’91 (Campione del Mondo e Giro del Friuli), e nel ’92 (Campione del Mondo, Giro del Lazio, Giro dell’Emilia, Milano-Torino).

Nel ’94 si aggiudicò Giro delle Fiandre, Campionato Italiano e Coppa Agostoni.

Valerio Mastandrea (1972), Italia, attore. Romano doc, fu lanciato dalla storica trasmissione ‘Maurizio Costanzo Show’. Iniziò col teatro, poi approdò a piccolo e grande schermo nel ’94. Premiato con la Grolla d’oro ’96 per “Tutti giù per terra”, fu poi scritturato da Veronesi per “Viola bacia tutti” (’97) e da Scola per “Gente di Roma” (’03). Nel ’10 vinse il David di Donatello come “miglior attore” per “La prima cosa bella” di Virzì. Il ’13 gli regalò altri 2 David, con “Gli equilibristi” e “Viva la libertà”. Come ‘Saverio Mastrofranco’ scrisse il romanzo “Chiedo scusa” (’11). Nel ’16 recitò in “Perfetti sconosciuti” di Genovese e in “Fai bei sogni” di Bellocchio. Nel ’17 arrivò il 4° David di Donatello per “Fiore” di Giovannesi e nel ’18 tornò in TV con la serie “La linea verticale” (Rai 3).

Valentina Vezzali (1974), Italia, ex-schermitrice. Nata a Jesi (AN), poliziotta, fu una campionessa straordinaria del fioretto. Vinse 6 ori, 1 argento e 2 bronzi Olimpici; 16 ori, 6 argenti e 4 bronzi Mondiali; 13 ori, 4 argenti e 4 bronzi Europei; 5 ori e 3 argenti alle Universiadi; 2 ori ai Giochi del Mediterraneo; 30 ori, 5 argenti e 3 bronzi ai Campionati Italiani. In pratica l’azzurra più medagliata di sempre, leggenda della scherma e dello sport mondiale. Partecipò a 5 Olimpiadi (’96, ’00, ’04, ’08, ’12) e fu la prima al mondo a vincere 3 medaglie d’oro nella scherma in 3 Olimpiadi di fila e 3 ori olimpici in gare a squadre. Portabandiera italiana nella cerimonia di apertura di Londra 2012, in politica fu eletta alla Camera dei Deputati (’13-’18) con Scelta Civica di Mario Monti, passando poi al Gruppo Misto prima di fine legislatura. Ha scritto addirittura due autobiografie, “A viso scoperto” (’06, con Caterina Luchetti) e “Io, Valentina Vezzali” (’12, con Betta Carbone). Nella vita privata sposò il calciatore Domenico Giugliano e nacquero 2 figli: Pietro (2005) e Andrea (2013); la coppia si separò nel 2017.