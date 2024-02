In campo oggi alle 18.30 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Esordio storico al ‘Moccagatta’ per il Sestri Levante, approdato in C a maggio ’23 dopo 74 anni di purgatorio nei dilettanti, stravincendo il campionato con 94 punti e aggiudicandosi pure lo ‘scudettino’ della serie D. Ora, in C, cerca la salvezza e, dopo 2 vittorie di fila, cerca punti anche in Piemonte.

Ma la Juventus Next Gen va fortissimo: 8 risultati utili consecutivi (18 punti) l’hanno proiettata in zona playoff e ora non vuole fermarsi, dopo aver vinto con autorità sul campo della seconda del girone. A proposito di campo: stasera il terreno del ‘Mocca’ non sarà perfetto, visto che ieri sera c’è stata la partita dei grigi.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 33 punti (9 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 32-31), in zona playoff. Arriva dal 3-1 esterno sulla Torres, 8° risultato utile di fila. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Miglior marcatore Guerra (9).

SESTRI LEVANTE – È al 16° posto con 28 punti (7 vinte, 7 pari, 11 perse, gol 24-31), alla pari con Vis Pesaro e Ancona, ma dietro per differenza reti. Arriva dalla doppia vittoria 1-0 su Torres e Perugia. Il tecnico Enrico Barilari (49) alterna 4-3-1-2 e 4-3-3. Squalificato Sandri . Miglior marcatore Forte (8).

Precedenti

Solo la gara di andata: allo ‘Stadio dei Marmi’ di Carrara finì 0-0.

Giudici di gara

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (PO)

Assistenti: Emanuele Bracaccini (MC) – Vincenzo Marra (Agropoli)

4° ufficiale: Francesco Saffioti (CO)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1: SL-Bra 2-1 (serie D). Il sig Manedo Mazzoni, al 1° anno in serie C, ha diretto 7 gare in categoria.