Focus Salute – Osso sano, fattori amici e nemici

Set 1, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Le nostre ossa sono biologicamente molto dinamiche e vivaci. Il tessuto osseo che le costituisce va incontro a costruzione attiva durante il giorno, nelle ore di luce, e di manutenzione-demolizione nelle ore notturne, con un picco di costruzione nell’infanzia e adolescenza e di demolizione dopo la menopausa. Nel novantanovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche delle ossa sane, i tre ormoni che ne regolano il metabolismo, il ruolo del calcio e dei principali  componenti del tessuto osseo e il valore dell’attività fisica nel mantenere un bilancio del calcio positivo per ossa più sane per tutta la vita.

