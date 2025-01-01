Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: arrestato un uomo che in auto aveva una pistola clandestina

Set 1, 2025
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un’arma clandestina pronta a sparare è stata trovata a bordo di un’auto. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi, frazione di Reggio Calabria, che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno della vettura i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di 10 cartucce dello stesso calibro. Arma e munizioni sono state sequestrate. L’uomo, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Panzera”, plesso di Arghillà.
Fonte video: Carabinieri

